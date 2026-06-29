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Oudere man midden in de nacht overvallen in zijn huis in Rucphen
Vandaag om 07:00 • Aangepast vandaag om 07:12
Een oudere man is zondagnacht overvallen in zijn huis aan de Burgmeester Antonissenstraat in Rucphen. Rond halfvier 's nachts drongen meerdere mensen zijn huis binnen.
De man werd door de overvallers gedwongen op bed te blijven zitten. De overvallers zijn er vervolgens met een buit vandoor gegaan.
De politie roept mensen op die rond halfvier in de omgeving van de Burgemeester Antonissenstraat iets verdachts hebben gezien zich te melden.
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