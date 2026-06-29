Navigatie overslaan
Ontdek

Oudere man midden in de nacht overvallen in zijn huis in Rucphen

Vandaag om 07:00 • Aangepast vandaag om 07:12
Archieffoto: Karin Kamp.
Archieffoto: Karin Kamp.

Een oudere man is zondagnacht overvallen in zijn huis aan de Burgmeester Antonissenstraat in Rucphen. Rond halfvier 's nachts drongen meerdere mensen zijn huis binnen. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De man werd door de overvallers gedwongen op bed te blijven zitten. De overvallers zijn er vervolgens met een buit vandoor gegaan. 

De politie roept mensen op die rond halfvier in de omgeving van de Burgemeester Antonissenstraat iets verdachts hebben gezien zich te melden. 

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.