Navigatie overslaan
Ontdek

15-jarige zonder rijbewijs betrapt achter het stuur in Breda

Vandaag om 07:17 • Aangepast vandaag om 08:43
(Archieffoto: Karin Kamp)
(Archieffoto: Karin Kamp)

Wijkagenten van politie Breda Zuidwest keken zondagnacht verrast op toen ze een 15-jarige automobilist zagen rondrijden. De jongen heeft nog geen rijbewijs.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De agenten lieten de tiener stoppen en brachten hem naar huis. Daar spraken ze zijn moeder aan.

Moeder gaf geen toestemming
De moeder vertelde dat zij geen toestemming had gegeven om in de auto te rijden. De 15-jarige heeft een bekeuring gekregen.

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.