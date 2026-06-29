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15-jarige zonder rijbewijs betrapt achter het stuur in Breda
Vandaag om 07:17 • Aangepast vandaag om 08:43
Wijkagenten van politie Breda Zuidwest keken zondagnacht verrast op toen ze een 15-jarige automobilist zagen rondrijden. De jongen heeft nog geen rijbewijs.
De agenten lieten de tiener stoppen en brachten hem naar huis. Daar spraken ze zijn moeder aan.
Moeder gaf geen toestemming
De moeder vertelde dat zij geen toestemming had gegeven om in de auto te rijden. De 15-jarige heeft een bekeuring gekregen.
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