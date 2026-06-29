Militaire oefening in regio Valkenswaard

Van maandag 6 tot en met woensdag 8 juli trekt een militaire oefening door onze regio. Militairen verplaatsen zich te voet, ook door Valkenswaard. De oefening is onderdeel van een training van Defensie.

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Defensie voert van maandag 6 tot en met woensdag 8 juli een militaire oefening uit in onze regio. Tijdens deze oefening trekken militairen door verschillende gebieden, waaronder mogelijk de gemeente Valkenswaard. Het doel van de oefening is opleiding en training.

De militairen verplaatsen zich te voet en maken gebruik van bestaande wegen en paden. Dit gebeurt zowel overdag als ’s avonds en ’s nachts. Verkeershinder wordt niet verwacht, omdat de militaire groepen zich voornamelijk buiten het reguliere verkeer bewegen.

Schade melden

Mocht er schade ontstaan tijdens de oefening, dan kan dit worden gemeld bij Defensie. Voor een klacht zijn gegevens zoals kenteken, datum, tijd, locatie en soort schade nodig. Meer informatie hierover is te vinden op de website van Defensie.