Weekmarkt Moergestel vrijdag op andere locatie

De weekmarkt in Moergestel wordt vrijdag 3 juli verplaatst naar de Kloosterlaan. Dit gebeurt vanwege de kermis die op de reguliere locatie plaatsvindt.

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Wegens de kermis zal de gebruikelijke locatie van de weekmarkt in Moergestel op vrijdag niet beschikbaar zijn. Als alternatief wordt de markt verplaatst naar de Kloosterlaan.

De kermis zorgt ervoor dat de normale opstelling van de kramen niet mogelijk is. Daarom heeft de gemeente besloten om de markt tijdelijk naar een andere plek te verplaatsen.

Bezoekers van de weekmarkt moeten rekening houden met de gewijzigde locatie. De Kloosterlaan biedt voldoende ruimte om de markt op een veilige en toegankelijke manier te organiseren.

De verplaatsing geldt alleen voor vrijdag 3 juli. Daarna keert de markt terug naar de vertrouwde plek, tenzij er opnieuw sprake is van een bijzondere situatie.