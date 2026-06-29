Afvalinzameling in Gemeente Bladel start eerder in de zomer

Vanwege de warme zomer begint Remondis in gemeente Bladel in juli en augustus eerder met de afvalinzameling.

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In de zomermaanden juli en augustus wordt de afvalinzameling vervroegd naar half zeven ’s ochtends. Dit besluit is genomen vanwege de steeds vaker voorkomende extreme hitte, veroorzaakt door klimaatverandering. Door eerder te starten, hoopt afvalverwerker Remondis te voorkomen dat medewerkers langdurig blootgesteld worden aan hoge temperaturen.

Het verzoek aan inwoners is om hun containers en zakken voor plastic, metalen en drinkpakken (PMD) uiterlijk om zes uur en dertig minuten buiten te zetten op de inzameldag. Zo kan de afvalverwerking soepel verlopen zonder vertraging.

De maatregel geldt alleen tijdens de zomermaanden en is bedoeld om de werkomstandigheden van het personeel te verbeteren. Het is nog niet bekend of deze aangepaste tijden ook in de toekomst worden doorgevoerd.

Voor wie twijfelt over de juiste inzameldag, is het raadzaam om het reguliere schema van Remondis te controleren. Zo kunnen inwoners ervoor zorgen dat hun afval tijdig wordt opgehaald.