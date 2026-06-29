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Melding melkveehouderij Oirschot: opslag en dierverblijf
Vandaag om 09:17
In Oirschot is een melding gedaan door een melkveehouderij aan de Steenrijt 1 over activiteiten zoals dierverblijven en opslag van mest. De melding is op 16 maart 2026 ontvangen.
De melkveehouderij houdt 200 melkkoeien, 140 stuks jongvee en 4 pony’s. Er worden verschillende activiteiten uitgevoerd, zoals het opslaan van vaste mest, kuilvoer en drijfmest in een mestbassin, en het reinigen van voertuigen en werktuigen.
Daarnaast worden diesel en andere niet-brandbare vloeistoffen opgeslagen in bovengrondse tanks. Deze kennisgeving valt onder het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en biedt geen mogelijkheid tot bezwaar.
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