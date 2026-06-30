Ondernemers zijn rotzooi in uitgaansstraat zat: 'Er verandert niks'

Pizzadozen, opengescheurde vuilniszakken, plakkerige straatstenen en meeuwen en ratten die het afval verder uit elkaar trekken. Wie na een drukke uitgaansweekend door de Vismarktstraat in Breda loopt, ziet volgens de horecaondernemers al jaren hetzelfde beeld. Ze zijn de troep in de straat zat en vinden dat de gemeente te weinig doet. En de klachten gaan verder dan alleen het afval.

"Ik sta zondag vaak eerst mijn stoep schoon te spuiten voordat ik mijn café open kan doen", zegt horecaondernemer Ad Baelemans van Catch 22. "Mensen lopen langs en zeggen: 'Wat is het hier vies.'" Dat doet hem pijn, want de Vismarktstraat is een van de entrees van de Bredase binnenstad. "En we praten hier al sinds 2023 met de gemeente over." Afval is volgens alle gesproken ondernemers met afstand de grootste ergernis. Na een drukke uitgaansnacht blijft de straat bezaaid met pizzadozen, frietbakjes en ander zwerfafval. Uitgaanspubliek gooit volgens hen veel afval op straat. Vooral ook omdat er in de hele Vismarktstraat maar twee openbare afvalbakken hangen. Meeuwen en statiegeldzoekers maken bovendien vuilniszakken van enkele eetzaken zonder opslagruimte open, waardoor de rommel zich verder verspreidt. De ondernemers hebben verschillende oplossingen aangedragen. Ze pleiten voor een centraal inzamelpunt voor horeca-afval naast de voormalige vishal, meer openbare afvalbakken of tijdelijke afvalzakken aan lantaarnpalen tijdens drukke uitgaansavonden.

"Wij hebben onze verantwoordelijkheid gepakt, het zou fijn zijn als de gemeente die nu in de openbare ruimte neemt."

De gemeente erkent dat afval in de uitgaansstraat een terugkerend probleem is. Volgens haar zijn de schoonmaak en de afvalinzameling inmiddels beter op elkaar afgestemd en is bij de Hoge Brug een ondergrondse restafvalcontainer geplaatst.

Kroegbaas Baelemans herkent zich daar niet in. "Er wordt gewoon niet goed schoongemaakt", zegt hij. "En ik heb nog nooit van de gemeente of van mijn medeondernemers gehoord dat er zo'n container is, laat staan dat we een pasje hebben gekregen." Manuel Stojakovic, mede-eigenaar van de horecazaken Stammeneke en Proost ziet ondergrondse afvalcontainers als een belangrijk deel van de oplossing. "Dat zou een heel groot deel van de frustratie wegnemen." Tegelijkertijd benadrukt hij dat de verantwoordelijkheid gedeeld is. "Wij houden onze stoepen schoon en vrijwel alle pandeigenaren hebben hun gevel opgeknapt. De ondernemers kun je straks niks meer verwijten. Het zou fijn zijn als de openbare ruimte nu ook wordt aangepakt."

Vervuilde en plakkerige Vismarktstraat (foto: prive).

Maar de kritiek gaat verder dan alleen het afval. De ondernemers wijzen ook op de scheefliggende en kapotte bestrating, waardoor vuil blijft liggen en straatstenen plakkerig worden. Ook de afsluitpalen voor de straat functioneren volgens hen al jaren niet goed, waardoor 's-avonds auto's de straat in kunnen rijden. En dat met regelmaat -samen met scooters- ook veel te hard doen. Daarnaast stoort de felle calamiteitenverlichting hen, die op de meest vreemde tijden aanspringt en de straat in een fel wit licht zet. Breda laat weten dat samen met ondernemers, pandeigenaren en het Ondernemersfonds wordt gewerkt aan verbeteringen aan de bestrating, verlichting, inrichting en uitstraling van de straat. "We werken stap voor stap verder aan een schonere en aantrekkelijkere Vismarktstraat."

"Er wordt veel gepraat, maar wij wachten nog steeds op resultaat."

Dat ervaren de ondernemers toch anders. Zoals Farid Bicane, eigenaar van de zaken Baron, Oranje en Nassau: "Iedere keer komt er een andere projectleider of accountmanager en begint het verhaal opnieuw. Terwijl er genoeg simpele oplossingen zijn, want het is allemaal niet zo moeilijk." "Wij moeten ervoor zorgen dat er niet te veel afval op straat terechtkomt", zegt Baelemans. "Maar de gemeente moet zorgen dat de straat goed wordt gereinigd en onderhouden. En dat gebeurt niet." "Iedereen heeft het over mooie plannen voor Breda, zoals 't Zoet en zo", besluit hij. " Maar de Vismarktstraat lijkt steeds vergeten te worden. Meer vuilnisbakken? Niet. Nieuw straatwerk? Niet. Werkende afsluitpalen? Niet. Er wordt veel gepraat, maar wij wachten nog steeds op resultaat."