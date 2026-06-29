Vrijstaande woning en uitrit gepland in Hilvarenbeek

Er is een vergunning aangevraagd voor de bouw van een vrijstaande woning en het aanleggen van een uitrit aan de Herlaerstraat naast nummer 8 in Hilvarenbeek.

Gevonden voor jou

De aanvraag is op 24 juni 2026 door het college van burgemeester en wethouders van Hilvarenbeek ontvangen. Het plan betreft de bouw van een woning en een uitrit op de genoemde locatie. Daarbij wordt afgeweken van de regels in het omgevingsplan.

Naast de bouwactiviteit omvat de aanvraag een uitweg, wat betekent dat een nieuwe in- en uitrit wordt aangelegd of het gebruik van een bestaande uitrit wordt aangepast. De aanvraag heeft als kenmerk 1065099.