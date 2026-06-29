Vergunning voor bouw van acht woningen in Biest-Houtakker

De gemeente Hilvarenbeek heeft een vergunning verleend voor het bouwen van acht woningen aan de Biestsestraat in Biest-Houtakker. Het besluit is op 24 juni verzonden.

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De nieuwe woningen komen aan de Biestsestraat 40 B tot en met 40 J in Biest-Houtakker. Het gaat om een bouwproject waarvoor een omgevingsvergunning is afgegeven. De vergunning is verleend volgens de standaardprocedure.

Het besluit is genomen door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hilvarenbeek. De vergunning werd vorige week verzonden en heeft kenmerknummer 1014797.