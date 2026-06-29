Vergunning voor aanbouw en verlegging inrit in Hilvarenbeek

De gemeente Hilvarenbeek heeft een vergunning verleend voor een aanbouw en het verleggen van de inrit aan de Langecruysstraat 16. Het besluit is op 18 juni verzonden.

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Het college van burgemeester en wethouders van Hilvarenbeek heeft toestemming gegeven voor een bouwproject aan de Langecruysstraat 16. Het gaat om een aanbouw en een verandering van de inrit op het terrein. Het besluit is genomen volgens de standaard procedure.

De vergunning betreft zowel technische bouwactiviteiten als aanpassingen binnen het omgevingsplan. Daarnaast mag de inrit worden verlegd en anders worden gebruikt. Het besluit, met kenmerk 1057450, is op 18 juni 2026 verzonden.