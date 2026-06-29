Ingetrokken aanvraag voor bestemmingswijziging in Rijen

De aanvraag voor een tijdelijke wijziging van de bestemming aan de Hoofdstraat in Rijen is door de aanvrager ingetrokken.

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Het gaat om een aanvraag voor een omgevingsvergunning om tijdelijk af te wijken van de bestemming detailhandel met bedrijfswoning. De locatie aan de Hoofdstraat 64 in Rijen zou een bestemming krijgen voor paramedische beroepen met een reguliere bovenwoning.

De vergunningaanvraag is ingetrokken op verzoek van de aanvrager. Verdere stappen of wijzigingen zijn op dit moment niet bekend.