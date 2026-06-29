Graven in bodem bij Gilze en Rijen voor vervanging GP bvl-systeem

Bij Gilze en Rijen is melding gedaan van bodemwerkzaamheden voor fase 3 van het vervangen van het GP bvl-systeem tussen Breda en Tilburg. Het gaat om graven in vervuilde bodem met een volume van meer dan 25 kubieke meter.

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De werkzaamheden vinden plaats op een locatie waar de bodemkwaliteit boven de interventiewaarde ligt. Dit betekent dat er sprake is van vervuiling die extra aandacht vraagt bij het graven.

De melding is op 25 juni 2026 afgehandeld. Er is geen mogelijkheid tot bezwaar of beroep tegen deze melding. Het zaaknummer dat aan deze procedure is gekoppeld, is Z2026-00017152.