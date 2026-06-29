Omgevingsvergunning verleend voor het knotten van boom in Rijen

De gemeente Gilze en Rijen heeft een vergunning verleend voor het knotten van een eikenboom aan de Julianastraat in Rijen.

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Het gaat om een boom op het adres Julianastraat 74 in Rijen. De vergunning is op 25 juni 2026 officieel verzonden door burgemeester en wethouders van de gemeente Gilze en Rijen. Bij het knotten geldt een herplantplicht, wat betekent dat de boom vervangen moet worden door een nieuwe.

Het knotten van bomen is belangrijk voor het behoud van de natuur en de veiligheid, bijvoorbeeld om te voorkomen dat takken afbreken. De eikenboom op deze locatie wordt aangepakt onder toezicht van de gemeente.