Uitrit Roggeveld in Gilze wordt verbreed na vergunning

Burgemeester en wethouders van Gilze en Rijen hebben toestemming gegeven voor het verbreden van de uitrit aan Roggeveld 15 in Gilze.

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Het besluit om de omgevingsvergunning te verlenen is op donderdag 25 juni 2026 verzonden. De uitrit op het adres Roggeveld 15, met verzoeklocatiecode 2026040202140, mag hierdoor officieel worden aangepast.

Het verbreden van een uitrit kan zorgen voor een betere toegang en meer gebruiksgemak. Gemeente Gilze en Rijen heeft de aanvraag beoordeeld en goedgekeurd.