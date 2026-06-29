Vergunning ingetrokken voor milieubelastende activiteit in Elshout

De gemeente Heusden heeft de omgevingsvergunning van A. Brok voor een milieubelastende activiteit op Kapelstraat 25 in Elshout ingetrokken. Het besluit is op 25 juni 2026 verzonden.

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De vergunning was bedoeld voor een activiteit die impact heeft op het milieu. De intrekking volgt op een aanvraag die op 13 mei 2026 is ingediend. Het besluit is voorzien van het zaaknummer Z2026-00014372.

Meer informatie over het besluit en de bijbehorende stukken is digitaal beschikbaar via het publicatieblad op officielebekendmakingen.nl.