Berlicum: Café Frappant mag langer open tijdens voetbalwedstrijd

Café Frappant in Berlicum heeft ontheffing gekregen om langer open te blijven tijdens de voetbalwedstrijd van het Nederlands Elftal op dinsdag 30 juni.

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De gemeente Sint-Michielsgestel heeft een ontheffing verleend voor de sluitingstijd van Café Frappant aan de Milrooijseweg in Berlicum. Op dinsdag 30 juni mag het café vanaf één uur 's nachts tot dertig minuten na afloop van de wedstrijd van het Nederlands Elftal geopend blijven.

De ontheffing geldt alleen als de voetbalwedstrijd daadwerkelijk plaatsvindt, met aanvang om drie uur 's nachts. Het besluit is gebaseerd op artikel 2:29, lid 4 van de Algemene plaatselijke verordening Sint-Michielsgestel 2014 en is puur informatief. Er kan geen bezwaar worden gemaakt.