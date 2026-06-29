54 nieuwe laadplekken voor elektrische auto's in Sint-Michielsgestel

De gemeente Sint-Michielsgestel heeft besloten 54 parkeerplaatsen te reserveren voor het opladen van elektrische voertuigen. Dit gebeurt op diverse locaties in de gemeente.

Gevonden voor jou

Met het verkeersbesluit wil Sint-Michielsgestel elektrisch vervoer stimuleren en bijdragen aan een duurzamere mobiliteit. Bij elke laadpaal worden twee parkeerplaatsen gereserveerd. In eerste instantie wordt één plek ingericht, en bij veel gebruik komt daar een tweede bij. Dit gebeurt bij een energieverbruik van minimaal 3.500 kilowattuur per laadpaal.

De locaties zijn gekozen op basis van toekomstprognoses en gebruiksgegevens van bestaande laadpunten. Ook strategische plekken, zoals locaties met veel bezoekers, zijn meegenomen. Het besluit is onderdeel van een concessieovereenkomst met Vattenfall voor het uitbreiden van de laadinfrastructuur.

Het ontwerpbesluit ligt vanaf vandaag, maandag 29 juni 2026, zes weken ter inzage. U kunt hiervoor een afspraak maken met de gemeente Sint-Michielsgestel.