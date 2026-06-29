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Opschorting beslistermijn uitbreiding opslagruimte in Waalwijk

Vandaag om 09:43

De beslissing over een aanvraag voor uitbreiding van een opslagruimte aan de Duikerweg in Waalwijk is uitgesteld. Het college heeft bepaald dat de nieuwe termijn loopt tot 27 december 2026.

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Op 24 juni 2025 is een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning om een opslagruimte aan de Duikerweg 3 in Waalwijk uit te breiden. De aanvraag omvat meerdere activiteiten: bouwen volgens het omgevingsplan, een technische bouwactiviteit, het wijzigen van een uitweg en het kappen van bomen.

De gemeente heeft besloten de beslistermijn te verlengen. Het uitstel is op 24 juni 2026 bekendgemaakt. Belangstellenden kunnen de stukken inzien, maar daarvoor is een afspraak nodig via het algemene nummer van de afdeling Vergunningen.

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