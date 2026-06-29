Jubileumfeest 50 jaar Volkstuinenvereniging Riel gemeld

De Volkstuinenvereniging Riel heeft een jubileumfeest gemeld bij de gemeente. Het evenement staat gepland op woensdag 27 september en vindt plaats van twee uur tot zeven uur ’s avonds op locatie Liefkenshoek.

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Het jubileumfeest markeert het vijftigjarig bestaan van de Volkstuinenvereniging. De melding voor het kleinschalige evenement is op 22 juni ontvangen door de burgemeester van Riel. Het zaaknummer van deze melding is 1056167.

De burgemeester heeft tot zeven dagen na ontvangst van de melding de mogelijkheid om het evenement te verbieden. Dit gebeurt alleen als er vermoed wordt dat het feest een risico vormt voor de openbare orde, veiligheid, volksgezondheid of het milieu.

Het evenement staat gepland op de locatie Liefkenshoek, gelegen in de Brabantse Delta in Riel.