Mobiel puinbreken op Nieuwkerksedijk in Goirle

Op Nieuwkerksedijk 2 in Goirle wordt binnenkort bouw- en slooppuin fijngemaakt tot granulaat met een mobiele puinbreker. De werkzaamheden vinden plaats tussen week 30 en week 43 van 2026.

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De melding voor het mobiel breken van puin op de locatie Nieuwkerksedijk 2 in Goirle is op 24 juni 2026 afgehandeld door de gemeente. Het gaat om het verwerken van puin tot granulaat met een mobiele machine. Deze activiteit mag naar verwachting maximaal zes werkdagen duren binnen de genoemde periode.

Het gebruik van een mobiele puinbreker maakt het mogelijk om bouw- en slooppuin direct op locatie te hergebruiken. Dit bespaart transport en vermindert afval. Bezwaar maken tegen deze melding is niet mogelijk, en de melding ligt niet ter inzage.