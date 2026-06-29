Vergunning aangevraagd voor nieuwe uitweg in Beugen

In Beugen is een vergunning aangevraagd voor het aanleggen van een uitweg aan de Provincialeweg, nabij nummer 9. De aanvraag is op 24 juni 2026 ontvangen door de gemeente Land van Cuijk.

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Het gaat om een uitweg op het perceel met kadastrale aanduiding BMR00 S 807. Het college van burgemeester en wethouders behandelt de aanvraag volgens de normale procedure.

De gemeente heeft acht weken de tijd om een besluit te nemen, met een mogelijke verlenging tot maximaal veertien weken. Bezwaar maken tegen de aanvraag of een eventuele verlenging is niet mogelijk.