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Vergunning verleend voor verbouwing woning en garage in Beers
Vandaag om 09:47
De gemeente Land van Cuijk heeft toestemming gegeven voor het verbouwen en uitbreiden van een woning en garage aan de Korte Spruit in Beers. Het besluit is op 24 juni genomen.
De omgevingsvergunning betreft de woning en garage op het adres Korte Spruit 2 in Beers. Het gaat om zowel technische bouwactiviteiten als aanpassingen die aansluiten op het omgevingsplan.
Het besluit is onderdeel van een buitenplanse omgevingsactiviteit (BOPA). Dit betekent dat de plannen niet binnen bestaande regels vallen, maar speciaal zijn beoordeeld en goedgekeurd.
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