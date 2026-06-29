Veehouderij in Sint Anthonis wil veranderingen doorvoeren

De gemeente Land van Cuijk heeft een ontwerpbesluit gepubliceerd voor het aanpassen van een veehouderij op twee locaties in Sint Anthonis. Het besluit ligt vanaf maandag 29 juni ter inzage.

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Het gaat om een omgevingsvergunning voor de locaties aan de Noordkant 28 en 33 in Sint Anthonis. De aanvraag wordt ook gezien als een melding volgens het Activiteitenbesluit milieubeheer. Belangstellenden kunnen tot en met 10 augustus het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken bekijken via de website www.officielebekendmakingen.nl.

Het ontwerpbesluit is onderdeel van een uitgebreide procedure. De gemeente biedt ook de mogelijkheid om de stukken fysiek in te zien. Hiervoor kan contact worden opgenomen met de gemeente Land van Cuijk. Voor vragen over het besluit is het zaaknummer nodig.