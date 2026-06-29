Vergunning verleend voor bedrijfshal en inrit in Wanroij

In Wanroij is een vergunning verleend voor de bouw van een bedrijfshal en de aanleg van een inrit aan het Lampersveldpad. Het besluit is genomen door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Land van Cuijk.

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Het gaat om het perceel aan het Lampersveldpad 12, kadastraal bekend als WRJ00 K 1409. De vergunning is op 23 juni 2026 goedgekeurd. De plannen omvatten zowel een bouwactiviteit als het aanleggen van een uitweg.

Het besluit is definitief en valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeente Land van Cuijk. Het zaaknummer van deze vergunning is Z2026-00002020.