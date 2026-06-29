Restauratie OLV Hovekapel Mill aangevraagd

In Mill is een vergunning aangevraagd voor de restauratie van de OLV Hovekapel aan de Kapelweg. De gemeente Land van Cuijk heeft de aanvraag op 25 juni ontvangen.

Gevonden voor jou

De aanvraag betreft het restaureren van de OLV Hovekapel, een rijksmonument aan de Kapelweg 13 in Mill. Het gaat om werkzaamheden die onder technische bouwactiviteiten, monumentenactiviteiten en bouwactiviteiten volgens het omgevingsplan vallen.

De gemeente behandelt de aanvraag volgens de standaardprocedure. Binnen acht weken wordt een besluit genomen, met een mogelijke verlenging tot maximaal veertien weken. Tegen de aanvraag of een eventuele verlenging van de termijn kan geen bezwaar worden gemaakt.