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Eetcafé in Nistelrode mag geluidsapparatuur gebruiken op terras
Vandaag om 09:48
Het terras van Eetcafé ’t Pumpke in Nistelrode mag op vijf dagen in juli en augustus geluidsapparatuur gebruiken. Dit heeft het college van Bernheze besloten.
Het gaat om de data 24 juli, 8, 15, 22 en 29 augustus 2026. Op die dagen is gebruik van geluidsapparatuur toegestaan van acht uur ’s avonds tot uiterlijk half twaalf ’s nachts.
De locatie betreft het terras van Eetcafé ’t Pumpke aan het Raadhuisplein in Nistelrode. Het besluit is genomen door het college van burgemeester en wethouders van Bernheze.
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