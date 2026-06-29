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Nieuwe straatnaam Aardentuin vastgesteld in Breda
Vandaag om 09:49
De gemeente Breda heeft op 24 juni 2026 een nieuwe straatnaam vastgesteld: Aardentuin. Deze naam is afgeleid van de nabijgelegen straat Aardenhoek.
De nieuwe openbare ruimte in Breda heet Aardentuin. De naam is gekozen vanwege de nabijheid van de straat Aardenhoek. Het is belangrijk dat de straatnaam op tijd wordt vastgesteld, zodat nieuwe gebouwen op deze locatie direct een officieel adres krijgen. De naam Aardentuin komt nog niet voor in de gemeente.
De vaststelling van de straatnaam is vanaf 25 juni 2026 officieel van kracht. Hiertegen kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.
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