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Aanvraag terrasvergunning voor Halstraat in Breda
Vandaag om 09:49
Er is een aanvraag ingediend voor een terrasvergunning aan de Halstraat 3 in Breda.
De burgemeester heeft op 11 juni een aanvraag ontvangen voor een terrasvergunning op Halstraat 3, in het centrum van Breda. Het gaat om een vergunning voor het plaatsen van een terras bij dit adres.
De aanvraag is geregistreerd onder kenmerk Z2026-004455. Geïnteresseerden kunnen de details van de aanvraag digitaal opvragen via de gemeentelijke website van Breda. Hiervoor moeten het kenmerk, de locatie en de omschrijving worden vermeld.
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