Bestemmingsplan Claudius Prinsenlaan in Breda vastgesteld

De gemeenteraad van Breda heeft op 18 juni het bestemmingsplan voor de Claudius Prinsenlaan vastgesteld. Het nieuwe plan vervangt de versie uit 1992 en biedt een actueel kader zonder ruimte voor nieuwe ontwikkelingen.

Gevonden voor jou

Het plangebied strekt zich uit langs beide zijden van de Claudius Prinsenlaan, tussen de Wilhelminasingel en de Zuidelijke Rondweg. In dit gebied bevinden zich onder andere kantoren, tankstations, een hogeschool, woonwijken en sportaccommodaties. Het plan is conserverend, wat betekent dat bestaande functies blijven zoals ze zijn.

Vanaf 30 juni 2026 is het vastgestelde bestemmingsplan digitaal in te zien via het Omgevingsloket van de overheid. Ook kunnen de stukken op afspraak worden ingezien bij het Stadskantoor in Breda. Het bestemmingsplan is nog afgehandeld volgens oude regels, omdat het ontwerpplan voor de invoering van de Omgevingswet ter inzage lag.

Belanghebbenden kunnen van 1 juli tot en met 11 augustus 2026 schriftelijk beroep instellen tegen het besluit bij de Raad van State. Het beroep schort de werking van het bestemmingsplan niet op, maar in dringende gevallen kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd.