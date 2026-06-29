Nieuw cultuurgebouw in Breda wordt verhuurd aan Bloos

De gemeente Breda heeft besloten een nieuw cultuurgebouw aan de Speelhuislaan te verhuren aan Bloos. Het gaat om de Broedplaats Performing Arts, een pand van ruim 3.600 vierkante meter. Deze verhuur past binnen het cultuurbeleid en de gebiedsontwikkeling van het Havenkwartier.

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Het nieuwe gebouw aan de Speelhuislaan 151/153 in Breda is onderdeel van de Strip in het Havenkwartier. Dit gebied combineert woningbouw met cultuur, ondernemerschap en horeca. De Broedplaats Performing Arts wordt beheerd en geëxploiteerd door Bloos, een organisatie die al jaren actief is op deze locatie en eerder een samenwerkingsovereenkomst met de gemeente heeft getekend.

Volgens de gemeente Breda is Bloos de enige geschikte partij voor de huur van het gebouw. Dit is gebaseerd op hun ervaring, expertise en investeringen in het project. Ook ontvangt Bloos een subsidie voor het beheer en de programmering van de broedplaats. Het pand vervangt een eerder gebouw dat wordt gesloopt.