Gemeente Breda past omgevingsplan aan voor Emerweg 55

De gemeenteraad van Breda heeft op 18 juni een wijziging van het omgevingsplan vastgesteld. Dit maakt de sloop van een oude boerderij, het verplaatsen van volkstuinen en de bouw van een appartementencomplex met 24 woningen aan de Emerweg 55 mogelijk.

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Het wijzigingsbesluit is aangepast ten opzichte van het eerdere ontwerp dat ter inzage lag. Deze aanpassingen zijn vastgelegd in een raadsbesluit, dat als bijlage is toegevoegd aan het definitieve besluit.

De stukken zijn vanaf 30 juni tot en met 10 augustus digitaal in te zien via het online Omgevingsloket en op het stadskantoor in Breda. Hiermee informeert de gemeente belanghebbenden over de vastgestelde wijziging.