Alcoholverbod in centrum Maarheeze verlengd tot eind 2026

Het alcoholverbod in het centrum van Maarheeze is verlengd tot 31 december 2026. Het besluit moet overlast door het nuttigen van alcohol op straat aanpakken. In de aangewezen gebieden mag geen alcohol worden gedronken of meegenomen.

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Het verbod geldt voor verschillende straten en locaties in het centrum van Maarheeze, waaronder Kijkakkers, Stationsstraat, Smits van Oyenlaan en delen van de Beatrixlaan en Puttenstraat. Dit is vastgelegd in het aanwijzingsbesluit van de gemeente Cranendonck.

De maatregel is bedoeld om overlast zoals het lastigvallen van voorbijgangers, vervuiling door afval en wildplassen tegen te gaan. De politie kan nu zowel preventief als handhavend optreden in de aangewezen gebieden.

Het alcoholverbod is niet van toepassing op algemeen erkende feestdagen en evenementen waarvoor een vergunning is verleend of een melding is gedaan bij de burgemeester. Het besluit is op 16 juni ondertekend en treedt één dag na publicatie in werking.