Gemeente Cranendonck geeft groen licht voor bouw van 25 woningen

De gemeente Cranendonck heeft een vergunning verleend voor de bouw van 25 woningen in Budel. Het gaat om nieuwbouw op de Boschakkers, verdeeld over drie locaties.

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Op 25 juni 2026 heeft de gemeente Cranendonck een besluit genomen over een vergunningsaanvraag met zaaknummer 481022. De vergunning betreft de bouw van 25 woningen op de Boschakkers in Budel, op de locaties kadastraal bekend als BDL K 1142, BDL K 1143 en BDL K 971.

De vergunning heeft betrekking op een omgevingsplanactiviteit, wat inhoudt dat de bouw voldoet aan de regels voor de fysieke leefomgeving. De nieuwbouw maakt deel uit van een project dat eerder is ingediend onder DSO-nummer 2026050100370.

Belangrijke stukken over deze vergunning zijn vanaf 26 juni 2026 op afspraak in te zien in het gemeentehuis van Cranendonck.