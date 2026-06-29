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Tijdelijke verhuur van 10 woningen in Eindhoven toegestaan
Vandaag om 09:52
Er is toestemming gegeven voor de tijdelijke verhuur van tien woningen aan de Veldmaarschalk Montgomerylaan in Eindhoven. De vergunning is verleend op basis van de Leegstandwet.
De woningen bevinden zich op de Veldmaarschalk Montgomerylaan, op de adressen 549, 551, 553, 567, 573, 585, 597, 601, 615 en 617. Het besluit is op 23 juni 2026 verzonden en betreft een vergunning voor tijdelijk gebruik volgens de Leegstandwet.
De vergunning maakt het mogelijk om de panden tijdelijk te verhuren, waardoor leegstand wordt tegengegaan. De aanvraag stond geregistreerd onder zaaknummer EHV-ZP2026-004936.
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