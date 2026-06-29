Nieuwe lichtmasten gepland aan het J C Dirkxpad in Eindhoven

Er is een aanvraag ingediend voor het plaatsen van lichtmasten aan het J C Dirkxpad in Eindhoven. De aanvraag is op 25 juni ontvangen door de gemeente.

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De gemeente Eindhoven heeft op 25 juni een aanvraag ontvangen voor een vergunning om lichtmasten te plaatsen aan het J C Dirkxpad. Het gaat om zaaknummer EHV-ZP2026-005952.

De aanvraag is ter kennisgeving ingediend en ligt niet ter inzage. Op dit moment is het nog niet mogelijk om bezwaar te maken tegen deze aanvraag.