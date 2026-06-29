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Nieuwe lichtmasten gepland aan het J C Dirkxpad in Eindhoven
Vandaag om 09:52
Er is een aanvraag ingediend voor het plaatsen van lichtmasten aan het J C Dirkxpad in Eindhoven. De aanvraag is op 25 juni ontvangen door de gemeente.
De gemeente Eindhoven heeft op 25 juni een aanvraag ontvangen voor een vergunning om lichtmasten te plaatsen aan het J C Dirkxpad. Het gaat om zaaknummer EHV-ZP2026-005952.
De aanvraag is ter kennisgeving ingediend en ligt niet ter inzage. Op dit moment is het nog niet mogelijk om bezwaar te maken tegen deze aanvraag.
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