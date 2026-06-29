Legalisatie kamerverhuur aan Paul Krügerlaan in Eindhoven goedgekeurd

De gemeente Eindhoven heeft een vergunning verleend voor de legalisatie van kamerverhuur aan de Paul Krügerlaan. Het gaat om vijf kamers op nummer 77.

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Het besluit is onderdeel van de overgangsregeling kamerverhuur 2026 en werd op 25 juni verzonden. De vergunning maakt het mogelijk om het pand officieel te gebruiken voor kamerverhuur.

Belanghebbenden kunnen het besluit vanaf twee dagen na publicatie inzien op het Inwonersplein in het Stadhuis van Eindhoven, of online via de gemeentelijke website. Het indienen van bezwaren tegen het besluit is mogelijk, maar heeft geen invloed op de werking ervan.