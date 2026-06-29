Meer kamers door verbouwing aan Generaal Bentinckstraat in Eindhoven

Een aanvraag is ingediend om een woning aan de Generaal Bentinckstraat in Eindhoven uit te breiden. De eigenaar wil het aantal kamers verhogen van vijf naar zeven door een aanbouw en het plaatsen van een dakkapel.

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De aanvraag voor de verbouwing van de woning aan Generaal Bentinckstraat 48 in Eindhoven is op 25 juni 2026 ontvangen. Met de uitbreiding kan het huis straks twee extra kamers bieden, wat mogelijk bijdraagt aan de groeiende vraag naar kamerverhuur.

De vergunningaanvraag betreft een legalisatie van de huidige situatie en ligt niet ter inzage. Voorlopig is het niet mogelijk om bezwaar te maken tegen deze plannen.