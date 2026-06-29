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Legalisatie kamerverhuur in Eindhoven aangevraagd
Vandaag om 09:52
Er is een vergunning aangevraagd voor de legalisatie van kamerverhuur aan de Aert van der Neerstraat 13 in Eindhoven. Het gaat om één kamer op dit adres.
De aanvraag voor de omgevingsvergunning is op 24 juni 2026 ontvangen door de gemeente. Het betreft het legaliseren van kamerverhuur voor één kamer op het genoemde adres.
Op dit moment is de aanvraag enkel ter kennisgeving en kan er nog geen bezwaar worden ingediend. Verdere stappen rondom de vergunning zullen mogelijk later bekend worden gemaakt.
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