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Dakkapel aan achterzijde woning in Eindhoven krijgt vergunning

Vandaag om 09:52

Voor een woning aan de Tongelresestraat in Eindhoven is een vergunning verleend voor het plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde. Het besluit is op 25 juni verzonden.

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De aanvraag betrof een bouwactiviteit aan de achterzijde van de woning op Tongelresestraat 107 in Eindhoven. Het verzoek om een omgevingsvergunning is goedgekeurd door het hoofd van de sector Intake Vergunningen Toezicht en Handhaving.

Het besluit ligt vanaf twee dagen na publicatie ter inzage op het Inwonersplein in Eindhoven. Het kan ook digitaal worden bekeken via de gemeentelijke website.

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