Woning Boschdijk Eindhoven tijdelijk verhuurd onder Leegstandwet

De gemeente Eindhoven heeft toestemming gegeven voor tijdelijke verhuur van een woning aan de Boschdijk 287 onder de Leegstandwet. Het besluit is op 24 juni verzonden.

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Het gaat om een woning aan de Boschdijk 287 in Eindhoven. Door de tijdelijke verhuur wordt de woning gebruikt volgens de regels van de Leegstandwet, die speciaal is bedoeld om leegstand van panden tegen te gaan. Het verzoek is goedgekeurd door het hoofd van de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving.

De toestemming is verleend op 24 juni 2026. Hiermee mag de woning tijdelijk worden verhuurd. Voor mensen die direct betrokken zijn bij deze beslissing, geldt een termijn van zes weken na de verzenddatum om eventuele bezwaren kenbaar te maken.