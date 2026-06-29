Kamers in verhuurpand Eindhoven uitgebreid naar negen

De gemeente Eindhoven heeft een vergunning verleend voor het uitbreiden van een kamerverhuurpand aan de Vignolaweg. Het pand gaat van acht naar negen kamers.

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Het kamerverhuurpand aan de Vignolaweg 4 in Eindhoven krijgt een extra kamer. De uitbreiding is onderdeel van een binnenplanse omgevingsplanactiviteit, waarvoor de vergunning op 19 juni 2026 is verzonden.

Het besluit is vanaf twee dagen na publicatie in te zien op het Stadhuisplein in Eindhoven. Ook kan het digitaal worden geraadpleegd via de website van de gemeente Eindhoven.