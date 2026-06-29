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Dakkapel aangevraagd op achterdakvlak in Eindhoven
Vandaag om 09:52
Er is een aanvraag ingediend voor het plaatsen van een dakkapel op het achterdakvlak van een woning aan de Zonneroosstraat in Eindhoven. De aanvraag is op 25 juni ontvangen.
Het gaat om het adres Zonneroosstraat 34, met postcode 5644ET. Het verzoek betreft een aanpassing aan de achterzijde van het dak.
De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer EHV-ZP2026-005951. Op dit moment is er nog geen mogelijkheid om bezwaar te maken tegen het verzoek.
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