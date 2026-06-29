Navigatie overslaan
Ontdek

Dakkapel aangevraagd op achterdakvlak in Eindhoven

Vandaag om 09:52

Er is een aanvraag ingediend voor het plaatsen van een dakkapel op het achterdakvlak van een woning aan de Zonneroosstraat in Eindhoven. De aanvraag is op 25 juni ontvangen.

Gevonden voor jou

Het gaat om het adres Zonneroosstraat 34, met postcode 5644ET. Het verzoek betreft een aanpassing aan de achterzijde van het dak.

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer EHV-ZP2026-005951. Op dit moment is er nog geen mogelijkheid om bezwaar te maken tegen het verzoek.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Eindhoven

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.