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Vrijmibo met muziek en tappunt op Van Veldekekade in Den Bosch
Vandaag om 09:52
Op vrijdag 10 juli wordt op de Van Veldekekade in Den Bosch een vrijdagmiddagborrel georganiseerd. Voor deze activiteit zijn vergunningen aangevraagd voor het plaatsen van een tappunt en het gebruik van een geluidsinstallatie.
De vrijdagmiddagborrel vindt plaats op de stadscamping aan de Van Veldekekade. De vergunningaanvraag is ingediend op basis van artikel 2:10 van de Algemene plaatselijke verordening, waarbij toestemming nodig is voor het gebruik van een geluidsinstallatie en het plaatsen van een tappunt.
Het evenement staat gepland voor 10 juli en wordt georganiseerd op een vrijdagmiddag. Het is bedoeld om bezoekers te laten genieten van een gezellige afsluiting van de werkweek.
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