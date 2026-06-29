Vergunning aangevraagd voor jeugdkamp in Den Bosch

Voor een jeugdkamp in Den Bosch is een vergunning aangevraagd. Het kamp vindt plaats op De Eendenkooi 13 en omvat sport- en spelactiviteiten, een frietkraam en overnachtingen.

Gevonden voor jou

De aanvraag betreft het jeugdkamp van O.S.S. Volo, dat gepland staat voor 12 en 13 september 2026. Op locatie worden sport- en spelobjecten geplaatst, een frietkraam neergezet en tentjes opgezet voor overnachtingen.

De vergunning is aangevraagd op basis van regels uit de Algemene plaatselijke verordening. Het evenement is onder meer bedoeld om jongeren een actieve en gezellige ervaring te bieden. Het is nog niet bekend of de vergunning wordt verleend.