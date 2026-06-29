Drimmelen vestigt opstalrechten voor hoogspanningsnet

De gemeente Drimmelen heeft aangekondigd opstalrechten te vestigen op diverse percelen in Hooge en Lage Zwaluwe. Dit is nodig voor de reconstructie van de 380kV hoogspanningsverbinding tussen Geertruidenberg en Rilland.

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De opstalrechten worden gevestigd op gemeentegrond bij de Ruilverkavelingsweg in Lage Zwaluwe, de Zoutendijk in Hooge Zwaluwe, en de Korte Landekensweg in Lage Zwaluwe. Het gaat om gedeelten van vier kadastrale percelen.

Het project wordt uitgevoerd door TenneT, de beheerder van het landelijk hoogspanningsnet. Volgens de gemeente is TenneT de enige partij die bevoegd is om hoogspanningsverbindingen aan te leggen en te beheren. De reconstructie van het net is noodzakelijk om knelpunten te voorkomen en de infrastructuur te verbeteren.

Drimmelen stelt dat er geen mededingingsruimte nodig is, omdat TenneT de enige serieuze gegadigde is voor deze werkzaamheden. Na afloop van de gestelde termijn zal de gemeente uitvoering geven aan het plan.