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Uitbreiding scootmobiel berging Antoniusstraat in Kaatsheuvel aangevraagd
Vandaag om 09:54
Er is een vergunning aangevraagd voor het uitbreiden van de scootmobiel berging aan de Antoniusstraat in Kaatsheuvel. De aanvraag is op 23 juni ontvangen.
Het gaat om een uitbreiding van de berging op het adres Antoniusstraat 1 C, 5171 DA in Kaatsheuvel. Deze ruimte wordt gebruikt voor het stallen van scootmobielen.
De vergunningaanvraag is geregistreerd onder nummer 0809Z2610653. Het proces volgt de gebruikelijke stappen.
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