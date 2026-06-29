Boxtel wijst 54 parkeerplaatsen aan voor elektrische auto's

De gemeente Boxtel heeft besloten 54 parkeerplaatsen te reserveren voor het opladen van elektrische voertuigen. Dit gebeurt op diverse locaties in Boxtel en Liempde en maakt deel uit van het plan om elektrisch vervoer te stimuleren.

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Het besluit is genomen in het kader van het programma ‘Duurzame Mobiliteit Boxtel op weg naar 2040’. De gemeente werkt samen met de provincies Noord-Brabant en Limburg en heeft een concessieovereenkomst met energiebedrijf Vattenfall gesloten. Dit moet leiden tot een betere dekking van publieke laadpunten en het stimuleren van elektrisch rijden.

Bij elke laadpaal worden twee parkeerplaatsen gereserveerd, waarvan één direct beschikbaar is. De tweede plek wordt pas ingericht bij intensief gebruik, namelijk wanneer het stroomverbruik van een laadpaal minimaal 3.500 kilowattuur bereikt. Het besluit houdt ook rekening met toekomstige groei van elektrisch vervoer en strategische plaatsing van laadpunten op locaties waar veel vraag wordt verwacht.