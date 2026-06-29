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Extra woning toegestaan aan Stationsstraat in Boxtel

Vandaag om 09:55

Er is toestemming gegeven voor het verbouwen van een pand aan de Stationsstraat in Boxtel. Het pand krijgt een extra woning op de begane grond.

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Het definitieve besluit voor de verbouwing van Stationsstraat 24 en 24a in Boxtel is op 25 juni 2026 genomen. De begane grond van het pand mag worden verbouwd tot een extra woning. Hiervoor zijn afwijkingen van de regels uit het omgevingsplan toegestaan.

Het besluit is voorbereid volgens de standaardprocedure. Wie meer wil weten over de stukken kan contact opnemen met het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving via telefoon of e-mail.

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