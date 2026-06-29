Helmond wil subsidies toekennen aan veertien stichtingen

De gemeente Helmond heeft plannen om in 2027 begrotingssubsidies te verlenen aan veertien stichtingen. Volgens het college van burgemeester en wethouders komt er per subsidie slechts één organisatie in aanmerking.

Gevonden voor jou

Op basis van een uitspraak van de Raad van State moeten gemeenten bij subsidies mededingingsruimte bieden, tenzij er sprake is van één geschikte gegadigde. Het college van Helmond heeft vastgesteld dat dit geldt voor onder andere Stichting Ondernemersfonds Helmond, Stichting Leergeld Helmond en Stichting DitisHelmond.

De subsidies zijn bedoeld voor uiteenlopende doelen, zoals armoedebestrijding, stadsmarketing, ondersteuning van slachtoffers en het organiseren van activiteiten voor kansarme kinderen. Het college benadrukt dat de betrokken stichtingen unieke posities hebben binnen hun werkveld en beschikken over het netwerk, de expertise en lokale binding om deze taken effectief uit te voeren.

De definitieve toekenning van de subsidies moet nog plaatsvinden, maar belangstellenden die menen ook in aanmerking te komen, hebben acht weken de tijd om schriftelijk te reageren op het voornemen. Helmond is hiermee een stap verder in de voorbereiding van het subsidiebudget voor 2027.