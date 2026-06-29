Omgevingsvergunning aangevraagd voor bomenkap in Oss en omgeving

Burgemeester en wethouders hebben een aanvraag ontvangen voor het kappen van zeven bomen op diverse locaties in Oss en omgeving.

Gevonden voor jou

De aanvraag voor de omgevingsvergunning werd op vrijdag 24 juni ingediend en heeft betrekking op het kappen van zeven bomen. De locaties zijn onder andere tegenover Lutterstraat 2 in Lithoijen, langs de spoorlijn Nijmegen-Den Bosch, nabij de Waatselaarstraat in Berghem, op Sportpark Rusheuvel in Oss, en in park Loovelt aan de Mercuriusstraat in Oss.

Het is nog niet bekend of de vergunning wordt verleend. De aanvraag heeft als kenmerk CLZ-00024431. Inwoners kunnen de stukken inzien, maar daarvoor moet een afspraak worden gemaakt via de balie Bouwen, Milieu en Leefomgeving. Dit kan op werkdagen tussen negen uur ’s ochtends en vier uur ’s middags.